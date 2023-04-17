Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2023 14:58

Musk: ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının mesajlarına erişim yetkisi var

Twitter Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia ederek bunu öğrendiğinde "aklının başından gittiğini" söyledi.

Musk: ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının mesajlarına erişim yetkisi var
[Fotograf: Reuters]

The Hill’in haberine göre, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Fox News'ta Tucker Carlson'la yaptığı röportajda, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" belirtti.

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

Musk, ayrıca yapay zeka dalgasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, teknolojinin medeniyeti yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydetti.

Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi.

ETİKETLER
ABD Elon Musk Sosyal Medya Twitter
Sıradaki Haber
İspanya-Fransa sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Hükümetten kamu işçisi için yeni zam teklifi
16:17
Manisa'da kağıt fabrikasında yangın
16:07
Air France 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçsuz bulundu
16:03
Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haftalık mesaisi paylaşıldı
16:00
İstanbul'da drift yapan sürücüye 25 bin 357 lira ceza
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
FOTO FOKUS
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ