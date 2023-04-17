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Dünya
AA 17.04.2023 14:48

İspanya-Fransa sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

İspanya ile Fransa sınırı arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

İspanya-Fransa sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Girona kentine bağlı Portbou ilçesinde 16 Nisan'da başlayan ve Fransa sınırına kadar yayılan yangının itfaiye ve Sivil Koruma'ya bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.

Katalonya özerk yönetimi yetkililerinden verilen bilgiye göre yangın, Macizo de Albera Doğal Koruma Alanı'nın da içinde olduğu 100 hektarlık alanda hasara yol açtı.

İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi
İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi

Yangının kontrol altına alınmasına rağmen çalışmaların devam etmesi sebebiyle tedbir amacıyla bölgedeki bazı kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

İspanya'da mart ayının ortasında ilk olarak Valensiya, ardından Asturias bölgelerinde çıkan ve 40 bin hektardan fazla alanı etkileyen orman yangınları sonrasında uzmanlar ve hükümet, yaz öncesinde orman yangınlarına karşı uyarılarını artırdı.

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