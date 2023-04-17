İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi

Sınırın Fransa tarafında başlayan yangın pazar günü İspanya'ya geçerek bazı çiftlik sakinlerinin tahliyesine yol açtı.

İspanyol devlet medyası, sınırın her iki tarafında en az 750 hektarlık arazinin yandığını bildirdi.

İki ülkeyi birbirine bağlayan tren ve yollar da kapatıldı.

Katalan hükümeti, Fransız tarafındaki yangınla mücadeleye yardım etmek için dokuz itfaiye ekibi gönderdiğini söyledi.

Bu sırada Akdeniz kıyısındaki başka bir Fransız kasabası yakınlarında ikinci bir yangın çıktı.

Yüzlerce itfaiyeci görevlendirildi.

İspanya ve güney Fransa, geçen yaz yaşanan şiddetli kuraklığın ardından düşük yağışla kış boyunca orman yangınları yaşamaya devam etti.

Yetkililer, düşük yeraltı suyu rezervlerinin bu yaz daha da kötü bir kuraklığın habercisi olabileceği konusunda uyardıkları için, güney Fransa'daki bazı ilçeler şimdiden su kısıtlamaları getirdi.