Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2023 15:42

Hindistan'da kaplan endişesi: Bazı köylerde sokağa çıkmak yasaklandı

Hindistan'ın kuzeyinde artan kaplan saldırılarının ardından bazı köylerde akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'da kaplan endişesi: Bazı köylerde sokağa çıkmak yasaklandı
[Fotograf: AFP]

ANI News'in haberine göre yetkililer, Uttarakhand eyaletinin Rikhanikhal ve Dhumakot idari bölgelerindeki birçok köyde, saat 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Kaplan saldırısı nedeniyle 13 ve 15 Nisan'da 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sokağa çıkma yasağının yanı sıra, aynı bölgelerde okul ve kreşler 18 Nisan'a kadar kapalı kalacak.

Yetkililerin, kaplanların yoğun olabileceği bölgelerde nöbet tutacakları ve kaplan saldırısından etkilenen aileler ile bölgede tehlike altında olan evler hakkında yetkililere talimat verildiği duyuruldu.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İspanya'da ilk kez robotik ameliyatla akciğer nakli yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Hükümetten kamu işçisi için yeni zam teklifi
16:17
Manisa'da kağıt fabrikasında yangın
16:07
Air France 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçsuz bulundu
16:03
Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haftalık mesaisi paylaşıldı
16:00
İstanbul'da drift yapan sürücüye 25 bin 357 lira ceza
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
FOTO FOKUS
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ