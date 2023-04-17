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Dünya
İHA 17.04.2023 23:47

Sudan’da AB büyükelçisine saldırı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin Sudan Büyükelçisi Aidan O'Hara’nın evinde saldırıya uğradığını duyurdu.

Sudan’da AB büyükelçisine saldırı
[Fotograf: AA]

Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor.  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin Sudan Büyükelçisi Aidan O'Hara’nın evinde saldırıya uğradığını duyurdu.

Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birkaç saat önce Sudan'daki AB Büyükelçisi kendi ikametgahında saldırıya uğradı. Bu, Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğu ve uluslararası hukuk uyarınca bir yükümlülüktür” ifadelerini kullandı.

O'Hara’nın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

BM: Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 185'e ulaştı
BM: Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 185'e ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes yaptığı açıklamada, devam eden çatışmalarda 180’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bin 800’den fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Devam eden çatışmalara değinen Perthes, "Bu çok değişken bir durum, bu nedenle dengenin nereye kaydığını söylemek çok zor” demişti.

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