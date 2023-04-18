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Dünya
AA 18.04.2023 06:03

Tunus’taki Nahda Hareketi merkezinde arama yapan güvenlik güçleri binayı boşalttı

Tunus’taki Nahda Hareketi Genel Merkez binasının güvenlik güçleri tarafından arama yapılmak üzere boşaltıldığı bildirildi.

Tunus’taki Nahda Hareketi merkezinde arama yapan güvenlik güçleri binayı boşalttı

Nahda Hareketi Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, başkent Tunus’ta yer alan genel merkezlerindeki aramaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Şuaybi, açıklamasında “Nahda Hareketi Genel Merkez binamıza yönelik güvenlik güçlerinin arama yapması, parti çalışmalarının ve örgütlenme özgürlüğünün açık bir ihlalidir. Merkez binamız birkaç günlüğüne arama yapılması için güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından dün iftar saatinde gözaltına alınmıştı.

Gannuşi’nin gözaltına alınmasının ardından Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ülkedeki muhalefete "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" çağrısı yapılmıştı.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Öte yandan ülkedeki yerel medyada Gannuşi'nin gözaltına alınmasına dair verilen haberlerde "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması üzerine Gannuşi’nin gözaltına alındığı iddia edildi.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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