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Dünya
18.04.2023 06:15

Yanlış kapı zilini çaldı, silahla başından vuruldu

ABD'de siyahi bir genç, yanlış kapı zilini çaldığı için ev sahibi tarafından iki kez vurularak hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından Kansas City, Missouri'de hafta sonu protestolar patlak verdi.

Yanlış kapı zilini çaldı, silahla başından vuruldu

16 yaşındaki Ralph Yarl, 13 Nisan'da ailesi tarafından kardeşlerini bir arkadaşının evinden alması için gönderildi, ancak genç yanlış adrese gitti.

Ev sahibi, Yarl'ı kapısında görmesinin ardından silahı ateşledi. Ailesi ve avukatları, gencin kafasına kurşun sıkıldığını söyledi.

Polis, saldırgan ev sahibini gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktı. Ancak protestoların ardından savcılar, 84 yaşındaki Andrew Lester'ın birinci derece saldırı ve silahlı cezai işlemle suçladı.

Babası Paul Yarl , Kansas City Star'a verdiği demeçte, Yarl'ın pazar günü hastaneden taburcu edildiğini ve ailesiyle birlikte iyileştiğini söyledi .

Tanınmış insan hakları avukatları Ben Crump ve Lee Merritt davada Yarl'ın ailesini temsil ediyor ve beyaz bir erkek olduğunu söyledikleri zanlıyı serbest bırakan yetkilileri eleştirdi.

Crump, "Birisi kapınızı çaldığında haklı bir gerekçeniz olmadan insanları vuramazsınız ve kapınızı çalmak bir gerekçe değildir. Bu adam yargılanmalı" dedi.

Missouri'de bir ağır suç soruşturması için gözaltına alınan bir kişinin 24 saat içinde serbest bırakılması veya suçlanması gerekiyor.

Müfettişler, zanlının, insanlara kendilerini ciddi şekilde tehlikede hissettikleri takdirde ölümcül güç kullanma izni veren eyaletin Stand-You-Ground yasaları tarafından korunup korunmadığını araştırıyorlar.

Eleştirmenler, bu tür yasaların siyahlara karşı şiddeti kolaylaştırdığını söylüyor.

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