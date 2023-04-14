Açık 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 14.04.2023 00:55

El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çarptı

Meksika’da el freni çekilmeden park edilen minibüs, hareket ederek sokak satıcısına çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan minibüs şoförü, çevredekiler tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Meksika’nın Tlalnepantla şehrinde kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, minibüsünün el frenini çekmeyi unuttu.

Park halindeyken hareket etmeye başlayan ve geri geri ilerleyen minibüs, sokakta bulunan bir tezgaha çarparak durdu.

Tezgahın başında bulunan 59 yaşındaki satıcı kazada hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, kaza sonrasında minibüs şoförünün aracı tekrar park ettiğini, iş arkadaşlarının ise sokak satıcısına yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaçmaya çalıştı

Minibüs şoförü, satıcının hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Çevredekiler tarafından yakalanan şoför, güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan şoför, tutuklandı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
Twitter'dan içeriklere 'abonelik' özelliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:32
Fransa'da karar günü: Emeklilik düzenlenmesine ilişkin karar açıklanacak
04:06
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
03:43
Suudi Arabistan'da dört özel ekonomik bölge açıldı
03:58
Bakan Çavuşoğlu: Seçim ortamında bir büyükelçinin bir adayla görüşmesi doğru değil
01:39
Emekli maaş ve ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak
01:24
Ara tatil bugün başlıyor
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ