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Dünya
AA 13.04.2023 23:10

ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira gözaltına alındı.

ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
[Fotograf: Reuters]

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı basın açıklamasında, "Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira'yı, gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilen gözaltı işleminin "olaysız şekilde" sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini açıkladı.

ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişi 'ulusal muhafız istihbaratçısı'
ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişi 'ulusal muhafız istihbaratçısı'

Garland, FBI'ya, Adalet Bakanlığı savcılarına ve Savunma Bakanlığına "davayla ilgili gayretli çalışmaları için" teşekkür ederken, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Olay

New York Times (NYT) tarafından yapılan araştırmada çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan 21 yaşındaki Teixerira'nın, ABD ordusuna ait bilgileri, bu grupta paylaştığı belirtilmişti.

ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?
ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

İnternete sızdırılan belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği kaydedilmişti.

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Daha önce Pentagon'u sarsan sızıntılardan "endişelendiğini" ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Dublin ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi, istihbarat topluluğu ve Adalet Bakanlığı ile tam kapsamlı bir soruşturma sürüyor ve sonuca yaklaşıyorlar." demişti.

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