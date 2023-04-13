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Dünya
AA 13.04.2023 21:30

ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişi 'ulusal muhafız istihbaratçısı'

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa eden kişinin, Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi Jack Teixeira olduğu açıklandı.

ABD'de askeri belgeleri sızdıran kişi 'ulusal muhafız istihbaratçısı'

New York Times (NYT) tarafından yapılan araştırmaya göre, çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan 21 yaşındaki Teixerira, ABD ordusuna ait bilgileri bu grupta paylaştı.

İnternete sızdırılan belgelerde, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Teixeira'nın gizli belgeleri, Thug Shaker Central isimli çevrim içi grupta, farklı ülkelerden çoğu 20-30 yaş arası 25 aktif üyeyle paylaştığı kaydedildi.

ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?
ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

Habere göre, federal müfettişler, Teixeira'nın aylar öncesinden başlayarak söz konusu sohbet grubunun platformuna yüzlerce sayfalık istihbarat brifinglerini yüklediği ve grup üyelerine dünyadaki olaylardan haberdar olmanın önemi konusunda dersler verdiğini belirledi.

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık bir çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Daha önce, Pentagon'u sarsan sızıntılardan "endişelendiğini" ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Dublin ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi, istihbarat topluluğu ve Adalet Bakanlığı ile tam kapsamlı bir soruşturma sürüyor ve sonuca yaklaşıyorlar." demişti.

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