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Dünya
AA 13.04.2023 21:21

Almanya'dan Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay

Alman hükümeti, Polonya hükümetinin Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu stoklarından 5 MiG-29'u Ukrayna'ya teslim etmek üzere yaptığı yeniden ihracat başvurusunu onayladı.

Almanya'dan Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay
[Fotograf: Reuters]

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonyalı ortaklarımıza eski oğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29'un Ukrayna'ya teslim edileceği sözünü verebileceğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Pistorius, başvuruyu bugün aldıklarını belirterek, "Federal hükümet olarak birlikte bu karara varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu da Almanya'ya güvenilebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Varşova'ya yaptığı ziyarette ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.

Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusundan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.

Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.

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