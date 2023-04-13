Çin Tayvan'ın kuzeyindeki uçuşa yasak bölge ilanının süresini kısalttı

Pekin yönetiminin yayımladığı yeni hava ve deniz güvenliği uyarısına (NOTAM) göre, Ada'nın kuzeyinde 3 gün ilan edilen uçuş yasağı, 16 Nisan'da yerel saatle 09.30-09.57 arasında uygulanacak.
Tayvan'daki ulaştırma otoritesi, egemenlik ihtilafı yaşadıkları Çin'in kararına, sivil hava trafiğinde aksamaya yol açacağı gerekçesiyle itiraz etmişti.
Uçuşa yasak bölge ilan edilen saha Tayvan Adası'nın yaklaşık 85 deniz mili kuzeydoğusunda yer alıyor.
Yeni uyarıdan Tayvan çıkışlı ve varışlı 33 uçak seferinin etkileneceği bildirildi. Uçuşlar, uyarı nedeniyle Taipei Hava Bilgilendirme (FIR) Hattı'ndan Japonya'nın güneyindeki Fukuoka FIR Hattı'na yönlendirilecek.
Taipei FIR Hattı, günde 18 uluslararası güzergahtaki yaklaşık 160 sefer için kullanılıyor.