Florida'da şiddetli yağış: Okullar ve bir havalimanı kapandı

ABD'nin Florida eyaletinin güneyindeki Fort Lauderdale şehri yetkilileri, bölgedeki yoğun yağış kaynaklı sel baskınları riski nedeniyle acil durum ilan etti. Şiddetli yağmurun etkili olduğu şehirde bazı okullar ve resmi binalar kapatıldı.

Şehir yönetiminin açıklamasında, "Lütfen yollardan uzak durun. Arızalı arabaların olduğu çeşitli ana yollar var ve çekiciler trafik akışını iyileştirmek için bunları kaldırmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

"Bu yaşamı tehdit eden bir durum"

Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı yetkilileri, Twitter'dan, eyaletin güneyinde etkisini devam ettiren şiddetli rüzgar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini duyururken, yolcular havalimanında gecelemek zorunda kaldı.

Hava tahmin raporlarını paylaşan Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de bölge sakinlerini daha yüksek alanlara sığınmaya çağırarak "Bu, yaşamı tehdit eden bir durum." uyarısında bulundu.

NWS, dün başlayan şiddetli yağmurun bugün hala etkili olduğu, yeni sel felaketlerine yol açabileceği ve sert rüzgarların münferit hortumlara dönüşebileceği bilgisini paylaştı.