Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirve planlanıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Şukri, Bakan Çavuşoğlu'na sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, "Bu hızlı bir şekilde beraberce karşılıklı ziyaretlerden ve gerçekten ortak vizyonumuz ve aynı zamanda güçlü bir siyasi irade var arkamızda. Her iki ülkede ilişkilerin, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için." dedi.

Türkiye ve Mısır'ın, Libya ile ilgili ortak iradesinin olduğunu kaydeden Şukri, şunları kaydetti:

"Libya kurumlarının tekrar sorumluluklarını geri almaları gerektiği ve orada nezih ve şeffaf seçimlerin yapılması, Libya halkının iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya'nın toprak birliğinin korunması konusunda hemfikiriz."

Şukri, ilişkilerin sağlam bir zemine oturtulması gerektiğini belirterek, "Her iki ülkeyi ve halkı birbirine bağlayan tarihi ilişkiler mevcuttur ve bu ilişkileri daha da yukarıya taşımak çok çok önemli. Bu da bölge için de uluslararası düzeyde de herkese yararlı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

İkili ilişkilerin hızla geliştiğine vurgu yapan Şukri, bundan sonra iki ülke arasında daha fazla anlayışın olacağını ve iki ülke ilişkilerinin yeniden büyükelçilik düzeyine taşınması konusunun uygun bir zamanda açıklanması hususunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Bakan Şukri, diplomatik temsilcilerin atanması konusu dışında iki ülkenin cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin düzenlenmesi konusunda da anlaştıklarını söyledi.

İlişkilerin yıllardır devam ettiğini belirten Şukri, ilişkilerin son aylarda aktifleşerek "yeni bir açılımla, yeni bir atılımla" devam ettiğini vurguladı.

"İsrail'in tek taraflı bu saldırılarını durdurmamız lazım"

Çavuşoğlu ile Filistin konusunu derinlemesine ele aldıklarını kaydeden Şukri, bu konuda ortak çaba harcamaları gerektiğini ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

Şukri, Mısır'ın Mescid-i Aksa'daki gerginliğin önlenmesi konusunda yoğun çaba harcadığını belirterek, "Bildiğiniz gibi Mescid-i Aksa'ya ve kutsiyetine saldırılar oldu. Bu ibadet özgürlüğüne mutlaka saygı duyulması gerekmektedir. Oranın statüsünün değiştirilmemesi gerekmektedir. Bu bizim çok çok önemli. Ancak bizler çabalarımızı çok yoğunlaştırıyoruz. İsrail'in tek taraflı bu saldırılarını durdurmamız lazım." diye konuştu.

İsrail güçlerinin Filistinlilerinin evlerini yıktığını ve Filistin yönetimine saldırılar düzenlediğini kaydeden Şukri, "Filistin halkının haklı davasında, haklı olduğu ve meşru haklarına kavuşması ve dolayısıyla iki devlet zemininde bir çözümün olması, Filistin devletinin 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devletin kurulması gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Şukri, Türkiye'nin bu konuda etkin rolünün olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, bugün Bakan Çavuşoğlu ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, Çavuşoğlu'na, Mısırla Esed rejimi arasındaki son temaslar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Şukri, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve Suriye halkının orada özgür bir şekilde yaşamasının temin edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan Çavuşoğlu ile bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldıklarını kaydeden Şukri, "Aslında tamamen hemfikiriz birçok konu üzerinde. Çok verimli istişarelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Şukri, Türkiye ve Mısır'ın işbirliği yapmasının iki ülkenin yanı sıra bölgeye de yararlı olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirve planlanıyor

Bakan Şukri, karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin tekrar yoğunlaştırılması ve cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin tarihine ilişkin soruya, atılacak bütün adımları basınla paylaşacaklarını, zirve konusunda da Bakan Çavuşoğlu ile hemfikir olduktan sonra bilgilendirme yapacaklarını belirtti.

Türkiye ile Mısır arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin soruya halihazırda iki ülke arasında imzalanmış bir serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu yanıtını veren Şukri, mevcut ekonomik ilişkilerin devam ettiğini ve ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Şukri, bu rakamın artırılması için her iki hükümetin de çabalarını sürdürdüğünü dile getirerek, yatırımcıların, her iki ülkede de desteklenmesinin kıymetli olduğuna ve yeni işbirliği alanlarının açılmasının da önemine vurgu yaptı.

Diğer teknik düzeydeki gelişmelerin ikili ilişkileri geliştireceğini ifade eden Şukri, iki ülkenin potansiyelinin buna uygun olduğunu söyledi.

Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde ihracat imkanlarının bulunduğunu, Türk yatırımcıların da bu fırsatlardan yararlanabileceğine dikkati çeken Şukri, iki ülke arasındaki iş birliğinin ekonomiye yansımasının büyük olacağını vurguladı.

Şukri, bölgede her zaman diyalog, iş birliği ve anlayışın egemen olmasını istediklerini belirtti.

Bunun, Filistin halkının sorunun çözülmesi için de önemli olduğuna dikkati çeken Şukri, "Gerçekten anlayış artarsa burada gerilimi azaltabilirsek, istikrarı, barışı destekleyebiliriz ve fırsatlar yaratabiliriz. Bu bölge için önemli olacaktır. Bu bölge bunu hak etmektedir. Bunun geriye dönüşü olumlu olacaktır. Hem halka hem ülkelere." ifadelerini kullandı.