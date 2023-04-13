Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2023 18:20

Mozambik'te koleradan ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Mozambik'te kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.

Mozambik'te koleradan ölenlerin sayısı 121'e çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mozambik Sağlık Bakanlığı, kolera salgınında ülkedeki can kayıplarına dair güncel verileri paylaştı.

Buna göre, Ekim 2022'den beri devam eden salgında ölenlerin sayısı 121'e çıktı.

Son 24 saatte 237 kişide kolera tespit edildi ve toplam vaka sayısı 26 bin 60'a yükseldi.

Zambezia, Niassa, Tete, Manica ve Sofala, en fazla vaka tespit edilen bölgeler olarak kayıtlara geçti.

Tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor

Kolera salgınıyla mücadele eden Mozambik'e geçen ay 1,7 milyon doz aşı ulaşmıştı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

ETİKETLER
Afrika
Sıradaki Haber
ABD'li senatörden Tayvan'a 'silah satışını hızlandırma' sözü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:21
Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
19:21
Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkilerimizin yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var
18:35
Kadınlar Tenis Birliği Çin'e uyguladığı yaptırımları sonlandırdı
19:10
Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle doldurmak istiyoruz
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
18:24
Elazığ'da sağanak etkili oldu
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
FOTO FOKUS
Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı
Bakan Dönmez, Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ