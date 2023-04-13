Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile temsil düzeyi büyükelçi seviyesine yükseltilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"İlişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz"

Şukri'yi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşıyla son bir ayda üçüncü kez görüştüklerini ifade etti. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şukri'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık."

"Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız"

Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın iş birliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Suriye konusunda hemfikiriz"

Çavuşoğlu, Suriye konusunu da ele aldıklarını, ileriki süreçte yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında Şukri'yi bilgilendirdiğini anlatarak, "Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar, hepimiz için önemli. Bunun için ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bu konuda da yine yakın iş birliği içinde olacağız. Görüş alışverişinde olacağız" diye konuştu.

Bölgenin huzur ve bekasının kendileri için de önemli olduğunu ve mevkidaşı Şukri ile Libya hakkında da konuştuklarını söyleyen Çavuşoğlu, Libya'da adil, hür ve şeffaf bir seçim olması gerektiğini ve bu seçimin şartları konusunda da mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

"Fransa terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğün en güzel örneğidir"

Çavuşoğlu, Fransa'da senatörlerin terör örgütü PKK/YPG teröristlerine onur madalyası vermesine ilişkin şunları söyledi:

"PKK, Avrupa Birliği terör listesinde, yani terör örgütü olarak tanınmıştır, yine Fransa'da da terör örgütüdür ama maalesef Fransa’da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'da senatörler (PKK/YPG) teröristlerle bir araya geliyorlar, ödül veriyorlar. Bu da terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir.https://t.co/vmp4pe2ZOw pic.twitter.com/jVSWm0AjGz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2023

"Temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda adımlar atıyoruz"

İki ülkenin karşılıklı büyükelçilik atamasına ilişkin Çavuşoğlu,"Bu konuyu da bugün birlikte ele aldık ve temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımlar da atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklamayla biz sizleri bilgilendireceğiz ve o güne kadar da bazı adımlar da atmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını da söylemek isterim şimdiden" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceklerinin vurgulayarak, ileriki süreçte cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin gerçekleştirilmesi planının olduğunu ve bugün bu zirvenin hazırlıklarını başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesinde ticaret hacminin olduğunu ve bunu 15 milyar dolar seviyesine çıkarabileceklerini söyledi.

"Mısır'ın en çok LNG ihraç ettiği ülke de Türkiye"

Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Mısır'ın en çok LNG ihraç ettiği ülke de Türkiye. Artık spot piyasadan değil de doğrudan enerji firmalarımız BOTAŞ'ta, Mısır firması arasında bir anlaşmayla biz doğrudan almak istiyoruz. Bu talebimizi, düşüncemizi de bugünkü toplantıda bir kere daha paylaştık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin turizm konusunda, ileriki süreçte karşılıklı turist sayısını artırmak için vatandaşları da teşvik edeceklerini söyleyerek, geçen yıl 227 bin Mısırlının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade etti.

"İlgili kurumlarımızın Mısır'da tekrar faaliyete başlamasını arzu ediyoruz"

Türk Hava Yollarının (THY) Mısır'a haftada 50 sefer yaptığını ve ilave 12 sefer talebinde bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İlgili kurumlarımızın Mısır'da tekrar faaliyete başlamasını arzu ediyoruz. Mısır ziyaretinde, bu yönde Şukri'nin desteklerini de talep etmiştim. Anadolu Ajansı, TRT, TİKA'nın tekrar dönmesi, Yunus Emre Enstitüsünün Kahire Merkezi açık, İskenderiye'de tekrar merkezin açılması gibi."

"Bölgenin ve ötesinin istikrarı bakımından Türkiye-Mısır ilişkileri önemli"

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde yakaladıkları bu ivmeyi daha da hızlandırmak için somut adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, Müslüman dünyasının ve Akdeniz'in iki önemli ülkesi olarak bölgenin ve ötesinin istikrarı bakımından da Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Filistin konusunu da mevkidaşı Şukri ile ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, Mısır'ın Filistin ve Orta Doğu konusunda oynadığı rolü her zaman takdir ettiklerini ve çabalarını desteklediklerini ifade etti.

"Filistinli kardeşlerimizin haklarının gasbedilmesine rıza gösteremeyiz"

Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ve Filistin'de son dönemde meydana gelen olaylara ilişkin yaptığı diplomatik girişimlere dikkati çekerek, "Filistinli kardeşlerimizin haklarının gasbedilmesine biz rıza gösteremeyiz" dedi.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının ardından bu ilişkinin bölgeye olumlu etkilerinin olduğunu gördüklerini ifade eden Çavuşoğlu, Filistin konusunda Türkiye ve Mısır'ın düşüncelerinin tamamen örtüştüğünü söyledi.

"Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirirsek bunun olumlu etkileri olacaktır"

Çavuşoğlu, Libya'nın istikrarını Mısır'la birlikte destekleyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suriye konusunda da, temel konularda tabii ki görüş birliğimiz var. Amacımız; Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğidir ve siyasi sürecin canlandırılması gerekiyor. Biz Türkiye olarak her fırsatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve sınır bütünlüğüne olan desteğimizi söylüyoruz. Herkesten daha fazla buna bağlıyız çünkü yanı başımızdaki komşunun içinde bulunduğu her şart, bizi doğrudan etkiliyor. Tıpkı Libya'daki gelişmelerin doğrudan Mısır'ı etkilediği gibi. O nedenle bizim önceliğimiz, burada da terörle mücadele olmalıdır ve insanların gönüllü bir şekilde, güvenli bir şekilde dönmesinin şartlarını oluşturmamız lazım. Ama bizim oradaki şu andaki mevcudiyetimiz, bize yönelik tehditlerin hatta Suriye'nin bölünmesine yönelik çabaların da önlenmesi bakımından çok önemlidir. Bir terör koridorunun oluşmasını da biz engelledik Suriye'de."

"Biz Türkiye olarak her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz"

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de PKK/YPG'ye destek verdiğini ve bunun sadece burayla sınırlı kalmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Süleymaniye'de de biliyorsunuz, PKK artık tamamen oradaki yerel yönetimleri ve de Talabani'nin partisini kontrol altına almıştır. Sonuçta burada da ABD'nin nüfuzu var. Biz neden olduğunu bunların hepsini biliyoruz, bu terör örgütleriyle bir taraftan 'terörist' diyeceksiniz, diğer taraftan destek vereceksiniz. Böyle terörle mücadele olmaz. Biz Türkiye olarak, her türlü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Ayrım yapmaksızın ideolojileriyle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu Avrupalıların sahiplendiği terör örgütlerini de yok etmeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin yılda 2,5 milyar metreküp LNG ithal ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Ukrayna savaşının devam edeceğini, enerji krizinin de olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yenilenebilir enerji konusuna ilişkin Türkiye'nin özellikle güneşte ve rüzgarda dünya ortalamasının üstüne çıktığını sözlerine ekledi.