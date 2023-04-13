Bakan Kasapoğlu: Biz gençlerle yürürüz, gençlerle karar alırız

AK Parti'den İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak açıklanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin İzmir adaylarının tanıtımı için Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıya yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Kasapoğlu, yaptığı konuşmada yeni bir başlangıç için yola çıktıklarını ve 85 milyon arasında ayrım gözetmediklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, "Sanayisinden eğitimine, eğitiminden sağlığına, sağlığından altyapısına, gençlik yatırımlarına, sporuna kadar bu ülkenin şahlanışı için bismillah diyoruz. 85 milyonun kardeşliği, bu vatanın, bu milletin bölünmez bütünlüğünü ilelebet payidar kılmak için bismillah diyoruz." dedi.

AK Parti kadrolarının 21 yıl önce "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" anlayışıyla ve "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın" sloganıyla yola çıktığını anlatan Kasapoğlu, bu kadroların tüm insanlığa umut olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla, güçlü liderliğiyle o günden beri o ışıklar bu ülkeyi, bu milleti, bu bölgeyi, insanlığı aydınlattı. 21 yılık süreçte sanayiden teknolojiye, sağlıktan spora, gençliğe kadar her alanda pek çok atılımı gerçekleştirdik. 14 Mayıs'ta da bu millet, 85 milyon, 81 vilayet, elbette güzel şehir İzmir, tüm dünyaya öyle bir mesajla haykıracak ki... Türkiye'de 21 yıl önce yakılan bu ışık 14 Mayıs'tan itibaren tüm insanlığa aydınlık olmaya, tüm insanlığa umut vermeye, insanlık için üretmeye devam edecek."

Kadınlara, çocuklara, gençlere ve toplumu oluşturan tüm kesimlere büyük önem verdiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Birileri gibi biz gençleri sınıflara ayırmayız. Birileri gibi biz gençleri tanımlamakla uğraşmayız. Biz gençlerle beraber yürürüz, gençlerle beraber karar alırız. Gençlerle beraber uygularız. O yüzden İzmir'de en genç kadroyla güzel İzmir'in huzurundayız." dedi.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'in, Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadığını ifade ederek, seçime kadar heyecanla çalışacaklarını ve gönüllere dokunacaklarını, 14 Mayıs'tan sonra da AK Parti olarak hizmet çıtasını yükselteceklerini sözlerine ekledi.