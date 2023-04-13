Bakan Bilgin: Türkiye'nin yolunu kesmeye ne hadleri ne de güçleri yeter

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, adaylara başarı diledi.

Türkiye'de demokrasisinin dönem dönem saldırılara maruz kaldığını anlatan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da, milleti arkasına alarak, millet ve demokrasi düşmanlarına hak ettiği cevabı verdiğini söyledi.

Türkiye'nin yürüyüşünün geri döndürülemez olduğunu kaydeden Bilgin, "Bunu geriye döndürmek için birtakım hazırlıklar yapanların, Türkiye'nin bugün demokratikleşme seviyesini, ulaştığı aşamayı anlayamayanların, Türkiye'nin yolunu kesmeye ne hadleri ne de güçleri yeter." diye konuştu.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin milli gelirinin 2000'li yıllarda 274 milyar dolar olduğunu, bugün ise 900 milyar doların eşiğinde bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"900 milyar doları bu sene geçeceğiz. Yani 1 trilyon dolar eşiğini aşmak üzere olan bir Türkiye. Anlamı nedir bunun? Bunun anlamı Gaziantep'in sanayisidir, Gaziantep'in işçilerinin, emekçilerinin, onların üretime kattıkları alın teridir. Bunun anlamı, Türkiye'nin 250 milyar dolara ulaşan ihracatıdır. Bunun anlamı Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ekonomiyle taçlandırmasıdır. Bunun anlamı milletin az gelişmişlik zincirini kırmasıdır. Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünü hiç kimse durduramaz. Türkiye yoluna devam edecektir, bağımsızlık demokrasi ve kalkınma istikametinde yürüyüşüne devam edecektir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olduğunu vurguladı.

Muhalefet partilerini eleştiren Gül, "Karşıda kim var? 6'lı masa diye başladılar, örtüyü kaldırınca masanın 7 ayağı varmış. 7'li masa çıktı karşımıza. Bir icraat, bir vaatleri mi var? 'Ülkeyi, devleti böyle yönetiriz' mi diyorlar? Hayır. Vadettikleri tek şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin. Bu anlayışla bir siyaset yapılmaz. Türkiye'de esas itibarıyla muhalefet sorunu var. Türkiye'nin sorunlarına çözüm aramayan, ufku, vizyonu yetmeyen bir muhalefet var." dedi.

Tanıtım videolarının yer aldığı programda, AK Parti'nin Gaziantep'teki milletvekili adaylarının öz geçmişleri okundu.