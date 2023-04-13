Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.04.2023 17:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sincan'a Togg'u kullanarak gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ziyaret ettiği Ankara'nın Sincan ilçesine yerli ve milli otomobil Togg'u kullanarak gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sincan'a Togg'u kullanarak gitti
[Fotograf: AA]

Togg'u kullanarak Sincan'daki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine ulaşan Fuat Oktay, burada otomobilden inerek gazetecilere açıklama yaptı.

Togg'un sürüş keyfini harika bulduğunu belirten Oktay, "Devrim otomobillerini önlediler ama biz devrin otomobiliyle geldik." dedi.

Oktay, Togg'un aslında bir akıllı cihaz olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Muhteşem bir sürüş konforu, otomasyon ve bilişim sistemleri, elektronik sistemleri bünyesinde barındıran bir ekosistem, aslında bir akıllı cihaz bu. Biliyorsunuz yeni versiyonları geliştikçe bunu her kim alıyorsa aynen telefonlarınızda nasıl yeni versiyona, yeni imkanlara kavuşuyorsunuz bununla da aynı imkanlara kavuşuyor olacaksınız. Türkiye'nin otomobili, Türkiye Yüzyılı'nın dolayısıyla güzel müjdelerinden birisi. Yeni yüzyıla hamdolsun Togg'umuz ile TCG-Anadolu'muzla, uçak gemimizle ve Kızılelma'mızla ve diğer 5. nesil uçaklarımızla, teknoloji harikası birçok eserimizle giriyoruz. Togg da bunlardan birisi. Gerçekten harika. İçerideki özellikle oturma alanı kendi segmentine göre değerlendirdiğinizde muhteşem. Neredeyse lüks sınıfla kıyaslayabileceğimiz bir rahatlık ve konforu görüyorsunuz. Bu da bize gurur veriyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sincan'a Togg'u kullanarak gitti

Togg'a yurt içinden de yurt dışından da yoğun talep ve ilgi olduğunu aktaran Oktay, bu ilgiye karşılık vermek amacıyla kredi konusunda kamu bankaları ile çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Oktay, Togg'a yönelik talebi karşılamak ve üretim kapasitesini artırmak için faaliyetler sürdürüldüğünü kaydederek, "Kısmet olursa ilk hedefimiz 1 milyon Togg'u şöyle bir yollara sürmek olacak. Yeni yatırım ile inşa ile ilgili çalışmalar da daha şimdiden başlamış durumda." diye konuştu.

Gemlik'teki tesislere yakın bölgede Togg'un bataryası ile ilgili ortaklıklar kurulduğunu dile getiren Oktay, "İnşallah yine kısa sürede onun da üretim tesisi, Ar-Ge merkezleri ve de o teknolojiye hakim olacağımız altyapı da şu anda çok yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Oktay, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

ETİKETLER
Fuat Oktay TOGG
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:51
ABD'li senatörden Tayvan'a 'silah satışını hızlandırma' sözü
17:49
Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık
17:42
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 618 milyar lira oldu
17:34
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan Yunan milletvekili şartlı tahliyeyi bekliyor
17:20
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
FOTO FOKUS
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ