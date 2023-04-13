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Dünya
AA 13.04.2023 18:35

Kadınlar Tenis Birliği Çin'e uyguladığı yaptırımları sonlandırdı

Kadınlar Tenis Birliği, emekliye ayrılan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin güvenliğine ilişkin duyduğu endişe nedeniyle Çin'e uyguladığı yaptırımları sonlandırma kararı aldı.

Kadınlar Tenis Birliği Çin'e uyguladığı yaptırımları sonlandırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kadınlar Tenis Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamada, Peng Shuai'nin güvenliğine ilişkin gereken soruşturmanın açılması için Çin hükümeti ile 16 ay boyunca devam eden görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığı ve bu süre boyunca Çin'in organizasyonlara ev sahipliği yapamamasına yönelik uygulanan yaptırımın, değişim için yeterli olmadığı belirtildi.

1 Aralık 2021 tarihinden bu yana devam eden söz konusu yaptırımın oyuncular ve turnuva takvimini daha çok etkilediği göz önüne alınarak, sona erdirilmesine karar verildi. Çin, WTA turnuvalarını eylül ayından itibaren yeniden düzenlemeye başlayacak.

Çift kadınlar eski dünya bir numarası 37 yaşındaki Peng Shuai, Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden ülkesinin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını 2021 yılının kasım ayında paylaşmıştı. Söz konusu mesajı Çin hükümeti tarafından silinen ve 3 hafta boyunca haber alınamayan Peng'in görüntüleri, ilk olarak ülkenin devlet televizyonu ve gazetesi aracılığıyla Twitter üzerinden yayınlanmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ise Çinli tenisçiyle görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.

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