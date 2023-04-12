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Dünya
TRT Haber 12.04.2023 12:01

ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

ABD'nin gündeminde, savunma ve istihbarata ilişkin sızdırılan gizli belgeler var. Savunma Bakanlığı, "çok ciddi güvenlik riski" dediği belgelerin gerçekliğini araştırıyor. Peki belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

ABD, güvenliğe ilişkin bazı gizli belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Discord, Telegram ve Twitter'da dolaşan belgeleri kimin sızdırdığı bilinmiyor.

Savunma Bakanlığı "çok ciddi güvenlik riski" dediği belgelerin gerçekliğini araştırıyor, Adalet Bakanlığı adli soruşturma yürütüyor.

ABD basınının, içeriğini paylaştığı belgelerde çarpıcı bilgiler yer alıyor.

ABD'de sızan belgelerde hangi bilgiler yer alıyor?

23 Mart tarihli belgelerde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in İsrail istihbarat servisi Mossad dahil, bazı ülkelerde dinleme yaptığı dikkati çeken detaylardan.

Mısır lideri Abdülfettah El-Sisi'nin Rusya'ya roket göndermeyi planladığı, Ukrayna ordusunun kabiliyetleri ve zayıflıkları ile ABD'nin Rusya'da nüfuz ettiği kurumlar da paylaşılıyor.

İnternete sızan belgelerde, ülkelerin Ukrayna'da bulundurduğu askeri özel kuvvetlerin sayısı da yer alıyor.

- Birleşik Krallık'ın 50 birliği var
- Letonya'nın 17 birliği var
- Fransa'nın 15 birliği var
- ABD'nin 14 birliği var
- Hollanda'nın 1 birliği var

Buna göre Birleşik Krallık, Ukrayna'da faaliyet gösteren en fazla askeri özel kuvvete sahip ülke. Letonya, Fransa ve ABD'nin de Ukrayna'da askeri birlikleri bulunuyor.

ABD yönetimi, basına görsellerin paylaşılmaması yönünde telkinde bulunuyor.

Çoğunun gerçek olduğu tahmin edilen belgelere dair Kongre de bilgilendirildi.

Belge sızıntısının devam etmesi durumunda, konunun Wikileaks ve Snowden krizi gibi uzun süre gündemde kalması bekleniyor. 

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