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Dünya
TRT Haber, AA 12.04.2023 12:02

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri yarın Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağının altı çizildi.

 


 

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

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Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Çavuşoğlu 18 Mart'ta Mısır'ı ziyaret etmişti

Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.

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Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

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