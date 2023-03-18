Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Kahire’de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bağlarımızı koparmamak için elimizden geleni yapacağız"

Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmamız gerekiyor. Bağlarımızı koparmamak için elimizden geleni yapacağız. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız.

"Enerji alanında iş birliğimizi geliştirmek, somut adımlar atmak istiyoruz"

Aslında konuşmalarımızda hem kardeşim Şükri hem de ben ilişkilerimizi daha geliştirmek için hangi adımları atabileceğimizi söyledik. Hangi alanlara önem verdiğimizi de aslında vurgulamış olduk ama burada vurgulamadığım bazı konular da oldu. Onlara da değinmek isterim. Enerji alanında iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz.

"Bölgesel konularda istişarelerimizi yeniden başlatmak istiyoruz"

Ticareti artırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Diğer taraftan bölgesel konularda istişarelerimizi yeniden başlatmak istiyoruz. Hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişaremizi canlandırmak istiyoruz. Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama bu canlandırılması gereken konularda var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır'ı 3 tane Türkiye'de de düzenlenecek tatbikata davet ettiler. Bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım.

"Her alanda atmamız gereken adımlar var"

Ekonomiden enerjiye, siyasetten eğitime kadar her alanda atmamız gereken adımlar var. Bunu da kendi aramızda değerlendirdik. Burada en önemli olan şey her iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık. Bu olduktan sonra adımlar ardı ardına gelir. Bu konuda biz iki taraf olarak da ciddi bir kararlılığa sahibiz.