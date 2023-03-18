Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri: Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımıza eminiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile Kahire’de ortak basın toplantısı düzenledi. Şükri, Türkiye ile ilişkilerin güçlü bir şekilde yeniden kurulacağını dile getirdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz.
Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.
Ayrıntılar geliyor...
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