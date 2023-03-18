Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.

Ayrıntılar geliyor...