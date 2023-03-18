NASA'nın planına göre ISS'in dünyaya geri döndürülmesi için yörüngeden çıkarıcı nitelikte yeni bir uzay aracı geliştirilecek ve bu araç bir çekici işlevi görerek istasyonu dünya atmosferine taşıyacak.

2030'da resmi olarak operasyonel süresini dolduracak olan istasyonun yok edilmesiyle ilgili planlar Beyaz Saray'ın yıllık bütçesinde de yer aldı. Bütçede NASA'ya verilen toplam 27,2 milyar dolarlık kaynağın 180 milyon dolarlık kısmının geliştirilecek yeni uzay aracı için harcanağı öngörüldü.

NASA'nın insanlı uzay uçuşu şefi Kathy Lueders, düzenlediği basın toplantısında tüm operasyonun maliyetinin 1 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

NASA'nın planına göre Uluslararası Uzay İstasyonu, atmosfere döndürüldükten sonra Pasifik Okyanusu'nda "Nemo Noktası" olarak adlandırılan bölgeye düşürülecek. Bu bölge dünya üzerinde insan erişiminin en son zor olduğu bölge olarak gösteriliyor. Bölge bu özelliğinden dolayı bir çeşit "uzay aracı mezarlığı" olarak da kullanılıyor.

Plan Rusya'nın uzay araçlarına bağımlı kalmamak için yapılmış olabilir

ABD, Rusya, AB, Kanada ve Japonya uzay ajanslarının ortak şekilde kullandığı ve yönettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kullanım süresi 2030'da doluyor. Aslında istasyonun dünyaya döndürülerek yok edilmesine ilişkin halihazırda bir plan bulunuyor. Bu plana göre Rusya tarafından sağlanacak Progress robotik kargo araçlarıyla uzay istasyonunun güvenli şekilde indirilmesi öngörülüyor.

Ancak Rusya'nın "2024'ten sonra" ISS üzerinden kurulan ortaklıktan ayrılabileceğini dillendirmesi ABD'yi, Rusya'nın uzay araçlarına bağımlı kalmamak için yeni bir plan yapmaya itmiş görünüyor.

NASA yöneticisi Lueders'e göre bu plan aynı zamanda, ABD'nin kendi yörüngeden çıkarıcı uzay aracına sahip olması için bir fırsat niteliği taşıyor.