Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, dayanışma ve taziyede bulunmak için 27 Şubat’ta Türkiye’ye gelmişti.

Bu gelişme sonrası 11 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.