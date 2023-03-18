Hayatlarının baharında cepheye koştular, bir devrin battığı Çanakkale'de toprağa düştüler. Anadolu'nun bağrında yankılanan bir ağıdın ismi oldular...

Onbeşliler, Türk Milleti'nin kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin en anlamlı simgelerinden. "Hey Onbeşli" ağıdı da Tokat'tan Çanakkale'ye gidenler için duyulan acı ve özlemi anlatıyor.

Hikayeye göre cepheye giden Tokatlı Halil'in annesi, Rum çeteciler tarafından öldürüldü. Kaçırılan sözlüsü, bir süre sonra serbest bırakılsa da Halil'e kavuşamadı. Ağıt, Halil ve Hediye'nin karşılıklı konuşmasından oluşuyor.

Sevdiklerini bırakıp cepheye gittiler, dönmeyi düşünmediler

Hicri takvime göre 1315 yılında doğan 15'liler ağıtta geçen taşlı yolları kullanarak Çanakkale'ye cepheye gitmişlerdi. Geri dönmeyi düşünmeyen bu kahramanlar arkalarında gözü yaşlı anneler ve genç kızlar bırakmıştı.

"Dedelerimiz askere gitmişler geri de dönmemişler ne evlatları ne torunları kalmış onun için Tokat'ta 15'liler adı geçer. Bunu dedelerimiz büyüklerimiz söylerdi bize bu yüzden dönüş yapamamışlar."

108 yıl önce Onbeşliler'in yürüdüğü sokaklar, Tokatlılara şehadete giden o yolculuğu hatırlatıyor.

"Gençlerimiz 15 yaşında oraya gidip şehit oldular, şehitlerin arkasında böyle oyun havası olmasın. Bu bir ağıt giden gençlerimizin ağıdı şimdi oyun havası oluyor ama bu iyi bir şey değil."

Onbeşliler, Tokatlılar için hem gurur hem de acının öyküsü... Türk Milleti, Onbeşliler'i bütün şehitleri gibi yüreğinde yaşatmaya devam ediyor.

Haber: Dursun Ekrem Er