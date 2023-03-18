AK Parti'de 28'inci Dönem milletvekili aday adaylığı başvuruları sürüyor. Ön başvurular internet ortamında yapılabiliyor. Daha sonra genel merkez ve il başkanlıklarına gidilerek 6 maddelik taahhütname imzalanıyor. Şu ana kadar 3 binden fazla başvuru alındı.

Yoğunluk sebebiyle başvuru süresi 22 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Aday adayı olmak isteyenlerin AFAD'a bağış yapması gerekiyor. 20 bin lira olan bağış tutarı, kadın ve gençler için 10 bin, engelliler için 5 bin lira olarak belirlendi.

MHP'de başvurular 21 Mart'ta sona erecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nde de adaylık başvuruları devam ediyor. Engelliler dışındaki aday adaylarından 3 bin lira başvuru ücreti alınıyor.

Başvurular, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığındaki komisyon tarafından incelenecek. Adaylar merkez yoklamasıyla belirlenecek. MHP'deki aday adaylığı için süreci 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek.