Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yağmurda ıslanan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden ve Başkent'teki yağmurda ıslanan Finlandiyalı gazeteciye ayakkabı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto Beştepe'de resmi törenle karşıladı.
Ankara'da etkili olan yağış, tören sırasında da devam etti. Karşılama törenini takip eden gazeteciler de yağmurdan etkilendi.
Törende ıslanan Finlandiyalı gazetecilerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında gazeteci ile yeniden karşılaştı. Hasan Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını sordu.
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım" dedi.
Etiketler: Ankara Finlandiya Recep Tayyip Erdoğan
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