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Dünya
AA 12.04.2023 11:59

Hindistan'ın kuzeyindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Punjab eyaletindeki askeri üsse yönelik silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Ordu sözcüsü yaptığı açıklamada, Bathinda bölgesindeki askeri üsse yerel saatle 04.35'te silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Sözcü, saldırıda 4 kişinin öldüğünü ifade ederek, üssün çevresinde saldırganları arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bathinda'da üst düzey polis yetkilisi Gulneet Singh Khurana, NDTV'ye polis ekibinin askeri üssün dışında beklediği bilgisini paylaşarak, olayın terör saldırısından çok "kişisel husumetten" kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

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