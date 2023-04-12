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Dünya
AA 12.04.2023 11:35

Eritre'de gözaltına alınan Yemenli 28 balıkçı serbest bırakıldı

Eritre'de birkaç ay önce gözaltına alınan Yemenli 28 balıkçının serbest bırakıldığı bildirildi.

Eritre'de gözaltına alınan Yemenli 28 balıkçı serbest bırakıldı

Yemen medyasında yer alan haberlere göre, Eritre donanması farklı zamanlarda yaklaşık 150 Yemenli balıkçıyı gözaltına aldı.

Yemenli balıkçılardan 28'i serbest bırakıldı. Serbest bırakılan balıkçılar, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki liman şehri Hudeyde'ye ulaştı.

Diğer balıkçıların hala gözaltında olduğu kaydedilen haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yemen ve Eritreli yetkililer konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Sahil kentlerinde yaşayan Yemenliler iç savaş nedeniyle ekonomik durumlarının bozulmasının ardından balıkçılığa daha çok yöneldi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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