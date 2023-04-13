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Dünya
AA 13.04.2023 22:13

Komşuları Afganistan’ın kalkındırılması mekanizması konusunda anlaştı

Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya, Afganistan ekonomisini kalkındırmaya ilişkin ortak mekanizmanın oluşturulması konusunda anlaştı.

Komşuları Afganistan’ın kalkındırılması mekanizması konusunda anlaştı

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Afganistan'a komşu ülkeler Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Pakistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hina Rabbani Khar ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca toplantı sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlar, Afganistan ekonomisini kalkındırmaya ilişkin ortak mekanizmanın oluşturulması konusunda anlaştı.

Afganistan halkına insani yardım sağlanması

Afganistan'da uluslararası terörizm, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına karşı mücadele konularını detaylı olarak ele alan bakanlar, Afganistan'daki mevcut durum, ülkede kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması, Afgan kadınların çalışma ve eğitim alma imkanları ile azınlıkların ulusal hakları korunması gibi dünya toplumunun taleplerinin yeni hükümet tarafından yerine getirilmesiyle ilgili konuları detaylı olarak gözden geçirdi.

Bakanlar, Afganistan halkına insani yardım sağlanması ve ülke ekonomisinin yeniden kalkındırılmasına yönelik ortak eylem mekanizmasının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Uluslararası terörizm, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Afganistan'a komşu ülkelerin eylemlerinin arttırılmasının önemini vurgulayan bakanlar, Afganistan'ın potansiyelinin tam olarak kullanılmasının Orta ve Güney Asya arasındaki bölgeler arası ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ana faktörü olduğunu kaydetti.

Bakanlar, Afganistan topraklarında komşu ülkelerin katılımıyla yeni istihdamın yaratılmasının yanı sıra bu ülkenin bölgesel ekonomik süreçlere daha aktif entegrasyonuna hizmet eden altyapı ve sosyo-ekonomik projelerin hayata geçirilmesini desteklediklerini dile getirdi.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ilk toplantısı Eylül 2021'de video konferans formatında, ikincisi Ekim 2021'de Tahran'da, üçüncüsü ise Mart 2022'de Çin’de düzenlenmişti.

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