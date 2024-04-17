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Dünya
AA 17.04.2024 21:50

Ekvador'da kuraklık ve "El Nino" nedeniyle enerji için "acil durum" ilan edildi

Enerjisinin büyük kısmını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Ekvador'da şiddetli kuraklık ve El Nino hava olayları sebebiyle, enerji için "acil durum" ilan edildiği bildirildi.

Ekvador'da kuraklık ve "El Nino" nedeniyle enerji için "acil durum" ilan edildi

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Guayaquil kentindeki açıklamasında, ülkenin enerji sektöründeki kritik durumu teyit etti.

Noboa, Ekvador'un enerji sektörü için acil durum ilan ettiklerini belirterek, güçlü bir karar aldıklarını duyurdu.

Mevcut enerji sorununa "sabotajların" da neden olduğunu belirten Noboa, söz konusu eylemlerin kim veya kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Noboa, Enerji Bakanı Roberto Luque'nin de istifasını istedi.

Yeni atanan Bakan Luque ise ülkenin enerji krizinin çözümü için kısa dönemli çözüm olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Her gün ortalama 2 ile 5 saat arasında kesinti uygulanıyor

Ekvador'daki enerji şirketleri de başkent Kito dahil çok sayıda şehirde elektriklerin hangi saatlerde kesileceğine dair kamuoyu ile bilgi paylaştı.

Elektriğin az kullanılması için günde ortalama 2 ile 5 saat arasında kesintiler uygulanıyor.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, sıcaklıkların artması, su debilerinin azalması ve kuraklık gibi durumların ülkenin enerji sisteminin etkilediği belirtildi.

Kolombiya'nın enerji ihracatını durdurması durumu kötüleştirdi

Kolombiya'nın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Ekvador’a yönelik enerji ihracatını durdurma kararı ise ülkedeki durumu daha da kötüleştirdi.

Kolombiya'da da su, kuraklık sebebiyle şebeklere kısıtlı olarak veriliyor.

Başkent Bogoto’da vatandaşlardan 4 dakika veya daha kısa sürede duş almaları istenirken, araç yıkayarak su israf edenlere de para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Hidroelektrik santrallerine güç sağlamada kullanılan türbinleri döndürmek için su akışı gerekiyor.

Son ölçümlere göre Kolombiya'da su seviyesi yüzde 18'e düştü.

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