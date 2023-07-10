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Dünya
AA 10.07.2023 14:09

Easyjet, İngiltere'de bin 700 uçuşu iptal etme kararı aldı

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden EasyJet, bu yılın eylül ayına kadar bin 700 uçuşun iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Easyjet, İngiltere'de bin 700 uçuşu iptal etme kararı aldı

Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın temmuz, ağustos ve eylül aylarında başkent Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam bin 700 uçuşun iptal edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, uçuş iptallerine gerekçe olarak Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk ve hava trafik kontrollerinde yaşanan zorluklar gösterildi.

Söz konusu iptallerden etkilenen yolcuların yüzde 95'inin rezervasyonlarının başka uçuşlara aktarıldığı bildirilen açıklamada, devam eden savaş nedeniyle Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yaz oldukça zorlu koşullar ile karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

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