Dünya'ya en uzak uzay aracı bilimsel araçlarını kapatıyor

NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı mühendisleri, 25 Şubat'ta Voyager 1’e, kozmik ışın alt sistemi deneyini kapatma komutunu verdi.

Voyager 2’nin düşük enerjili yüklü parçacık cihazı ise 24 Mart’ta kapanacak. Bu değişiklikle her iki uzay aracı da üç işlevsel bilimsel cihazla görevine devam edecek.

1977 yılında fırlatılan her iki sonda, başlangıçta birbirinin aynı 10 bilimsel cihazla donatılmıştı. Ancak zaman içinde, sondaların güç kaynakları azalmaya başladı.

Voyager araçları, bozulan plütonyumdan elde edilen ısıdan elektrik üretirken, her yıl yaklaşık 4 watt enerji kaybı yaşanıyor.

Uzay keşiflerinde yeni bir aşama

Voyager 1 ve 2, başlangıçta güneş sistemi dışındaki en büyük gezegenleri incelemek üzere tasarlanmıştı.

Ancak şu anda, her biri Dünya'dan milyarlarca kilometre uzaklıkta ve insan yapımı en uzak nesneler olarak yıldızlararası uzayda yol alıyor.

Voyager 1, Dünya’dan 15 milyar mil (25 milyar kilometre) uzaklıkta, Voyager 2 ise 13 milyar mil (21 milyar kilometre) mesafede bulunuyor.

Her iki sonda da heliosferin ötesine geçerek yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay araçları oldu. Zamanla, sondaların uzun yolculuklarına devam edebilmesi için çeşitli cihazlar kapatılmaya başlandı. Örneğin, Voyager 2'nin plazma bilimi cihazı geçen yıl kapatıldı. 2026’da Voyager 1’in düşük enerjili yüklü parçacık cihazı ve Voyager 2’nin kozmik ışın alt sistemi de devre dışı bırakılacak.

Voyager'ların geleceği

NASA uzmanları, Voyager sondalarının en az bir bilimsel cihazla 2030’lara kadar çalışmaya devam edebileceğini belirtiyor. Ancak bu süreç, karşılaşılabilecek yeni zorluklarla değişebilir.

Voyager 1 ve 2, plazma dalgaları ve manyetometreler gibi cihazlarla, yıldızlararası ortam hakkında veriler toplamaya devam edecek.

NASA, "Voyager'lar, hiçbir uzay aracının gitmediği bir bölgeyi keşfetmeye devam ediyor. Her gün yeni bir yıldızlararası keşif olabilir" ifadelerini kullanarak sondaların görevine devam edeceğini duyurdu.