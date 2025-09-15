Açık 28.1ºC Ankara
Dünya
DHA 15.09.2025 13:05

Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu

Bilim insanları, Dünya’ya en çok benzeyen gezegenin 40 ışık yılı uzakta bulunduğunu açıkladı.

Dünya’ya en çok benzeyen gezegen 40 ışık yılı uzakta bulundu

Gök bilimciler, Dünya’ya benzer özellikler taşıyan yeni bir ötegezegenin izine rastladıklarını duyurdu. James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan gözlemler, ‘TRAPPIST-1e’ adlı gezegenin yaşama elverişli bir atmosfere sahip olabileceğini gösterdi.

2016’da keşfedilen ‘TRAPPIST-1’ sistemi, Dünya büyüklüğünde ve kayalık yapıda yedi gezegene ev sahipliği yapıyor. Yeni veriler, TRAPPIST-1e’nin Venüs veya Mars gibi yoğun karbondioksit atmosferine sahip olmadığını, bunun yerine Dünya’daki gibi azot ağırlıklı bir atmosfer barındırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, JWST’nin dört farklı geçiş gözlemini inceledi. Sonuçların henüz net olmadığı, gezegenin atmosferi olduğu kadar, atmosferden tamamen yoksun çıplak kayalık bir gezegen olma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Fakat verilerin, azot açısından zengin ve az miktarda karbondioksit ile metan içeren bir atmosfer ihtimalini güçlendirdiği aktarıldı.

ABD merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) astronom Sara Seager, “TRAPPIST-1e en umut verici yaşanabilir bölge gezegenlerinden biri ve bu bulgular bizi bir adım daha ileri taşıyor” dedi.

MIT’den astrofizikçi Ana Glidden ise “Artık 40 ışık yılı ötedeki Dünya büyüklüğünde gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliyoruz. Bu, yeni bir keşif çağının başlangıcı” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, önümüzdeki dönemde yapılacak JWST gözlemleriyle sonuçların kesinlik kazanacağını belirtti.

ABD
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli yaşamını yitirdi
