Dünyanın en eski mumyaları bulundu: Dumanla kurutulmuşlar

Şimdiye kadar en eski mumyalama geleneği, Şili’de 7 bin yıl önce ölülerini mumyalayan Chinchorro halkına ve 5.600 yıl önce aynı uygulamayı yapan Eski Mısırlılara atfediliyordu. Ancak yeni bulgular, bu geleneğin Asya’da çok daha önce başladığını gösteriyor.

Dumanla kurutma tekniği

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Hsiao-chun Hung liderliğindeki araştırma ekibi, bu kültürlerin ölülerini açık ateş üzerinde haftalarca hatta aylarca tütsüleyerek kuruttuğunu tespit etti. Bu uygulama, bugün hâlâ Papua Yeni Gine’deki Dani halkının defin ritüellerine benziyor.

Araştırmacılar, 11 farklı alandan 4.000 ila 12.000 yıl öncesine ait 54 mezardan 69 kemik örneğini inceledi. Çoğunda 500 derecenin altındaki ısıya maruz kalma izleri bulundu. Kemiklerde is birikintileri ve kesik izleri de tespit edildi. Bu izler, mumyalama sırasında tahliye ya da ayrıştırma amaçlı kesiler yapılmış olabileceğini gösteriyor.

Kültürel sürekliliğin kanıtı

Araştırmacılar, bu bulguların Güneydoğu Asya’daki avcı-toplayıcı topluluklar ile Avustralya ve Papua kültürleri arasında binlerce yıl süren bir kültürel devamlılığa işaret ettiğini belirtiyor.

Makalenin yazarları, “Dumanla mumyalama geleneği, yalnızca ölüleri korumak değil, yaşayanlarla ataları arasında fiziksel ve ruhsal bir bağ kurmanın da aracıydı” ifadesini kullandı.

Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.