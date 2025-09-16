Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
AA 16.09.2025 09:54

Hamas: Trump İsrailli esirlerle ilgili açıklama yapıyor ama Gazze'deki etnik temizliği göz ardı ediyor

Hamas, ABD Başbakanı Donald Trump'ın, Hamas'ın İsrailli esirleri "canlı kalkan olarak kullandığı" yönündeki açıklamasıyla "Siyonist propagandanın tarafgirliğini yaptığını ve Gazze'deki etnik temizliği göz ardı ettiğini" belirtti.

Hamas: Trump İsrailli esirlerle ilgili açıklama yapıyor ama Gazze'deki etnik temizliği göz ardı ediyor

Hamas, Trump'ın, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı ve Hamas'ı "esirleri canlı kalkan olarak" kullanmakla itham ettiği açıklamasına "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, "ABD yönetimi, savaş suçlusu Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kurtaracak bir anlaşmaya varılması için tüm fırsatları yok etmeye çalıştığını biliyor. Bunlardan sonuncusu da Katar'a yönelik saldırı ve Hamas'ın müzakere heyetine 'Trump'ın son teklifini" görüştükleri sırada düzenlenen suikast girişimiydi." ifadesi kullanıldı.

Hamas, Gazze'deki İsrailli esirlerin kaderini "terörist Netanyahu hükümetinin" belirlediğini, Gazze kentinin maruz kaldığı sistematik yıkım ve faşist soykırımın esirlerin hayatını da tehdit ettiğini vurguladı.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatından, ABD yönetiminin de iki yıldır dünyanın gözü önünde cereyan eden savaş suçlarını örtbas etmek için verdiği destekle Gazze'deki soykırımın tırmanmasından sorumlu olduğunun altı çizildi.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın esirleri İsrail'in kara saldırılarına karşı insani kalkanı olarak kullanmak üzere yer üstündeki yerlere taşıdığına dair bir haber gördüğünü iddia etmişti.

Trump, "Hamas'ın, esirleri insani kalkan olarak kullanırsa başına gelecekleri anlamasını umuyorum. Bu nadir görülen bir insanlık suçudur." ifadesini kullanmıştı.

ABD Donald Trump Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
