Dünya
Sciencealert 16.09.2025 09:53

12 bin yıllık kemikler, bilinen en eski cinayet vakalarından biri olabilir

Vietnam’da bir mağarada bulunan 12 bin yıllık iskelet kalıntılarının, dünyanın en eski cinayet kurbanlarından birine ait olabileceği açıklandı.

Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Christopher Stimpson liderliğindeki ekip, TBH1 adı verilen 35 yaşındaki erkeğin başka bir insanın saldırısı sonucu ölmüş olabileceğini belirledi.

Boynunda taş uç bulundu

2017–2018 yıllarında Tràng An Dünya Mirası Alanı’ndaki Thung Binh 1 mağarasında ortaya çıkarılan iskelet üzerinde yapılan incelemelerde, adamın sağlıklı olduğu ancak boynunda ciddi bir travma bulunduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, gömüldüğü yerde kuvars taşından yapılmış işlenmiş bir uç buldu. Bu taş, bölgedeki diğer aletlerden farklıydı ve dışarıdan getirilmişti.

Smithsonian Doğa Tarihi Ulusal Müzesi’nden Benjamin Utting, “Bu taş ucu, Thung Binh 1 veya çevresindeki yerleşimlerde görülen hiçbir aletle eşleşmiyor. Bu da kimin tarafından ve nereden getirildiğine dair sorular doğuruyor” dedi.

Yaralanma ve enfeksiyon sonucu ölüm

Analizlerde, adamın boynundaki ek kaburga kemiğinin kırıldığı ve bu bölgede enfeksiyon geliştiği görüldü. Araştırmacılar, taş uçlu bir mızrak ya da okla boynundan vurulduğunu, yaranın iltihaplanması sonucu günler veya haftalar içinde öldüğünü düşünüyor.

İnsanlık tarihindeki diğer örnekler

Bu bulgu, Güneydoğu Asya’daki en eski insan öldürme vakası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Sudan’daki Jebel Sahaba mezarlığında 13 bin yıl öncesine ait şiddet izleri bulunmuş, Alp Dağları’nda 5.300 yıl önce öldürülen “Buz Adam” Ötzi benzeri bir örnek olarak kayda geçmişti.

Stimpson, “Travma ile onu yaratan aletin aynı mezarda bulunması, hem bu bölge hem de bu dönem için olağanüstü bir bulgu” değerlendirmesini yaptı.

Araştırma Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlandı.

