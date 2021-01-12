Alman polisinin "dünyanın en büyük darknet piyasasını" kapattığı açıklandı.

Alman polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir Avustralya vatandaşı Almanya ile Danimarka sınırında gözaltına alındı ve Moldova ve Ukrayna'da bulunan, sitenin 20'den fazla sunucusuna el konuldu.

Savcılar, DarkMarket adlı sitenin dünya çapında uyuşturucu, sahte para, çalınan kredi kartı verileri, anonim SIM kartlar ve kötü amaçlı yazılımların ticaretinin yapıldığı yarım milyon kullanıcısı olduğunu söyledi

El koyulan verilerin yaklaşık 140 milyon euro değerinde olduğu açıklandı.

DarkMarket, 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platform olarak biliniyor.

Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı bir ağdır.