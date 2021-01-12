Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkel koronavirüs tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istiyor
[Fotoğraf: AA]
Alman basınında yer alan haberlere göre Başbakan Merkel, ülkedeki koronavirüs tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istiyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.
Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda COVID-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda, Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu söylendi.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Merkez Bankası
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