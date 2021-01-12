Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda COVID-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen COVID-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda, Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu söylendi.