Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği şehit sayısı 2 bin 841 oldu
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlayıp 10 Kasım'da biten Dağlık Karabağ'daki savaşta verdiği şehit sayısı 2 bin 841 olarak güncellendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, daha önce 2 bin 823 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle güncellendiğini açıkladı.
64 askerin kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.
Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.
Etiketler: Azerbaycan Karabağ Sorunu Dağlık Karabağ
Son Haberler
- 16:01
- 15:53
- 15:57
- 16:01
- 15:45
Sıradaki Haber
Sırbistan'da sel: OHAL ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz