Sırbistan'ın en büyük şehirlerinden Niş'in yanı sıra Leskovac, Doljevac, Bojnik, Vlasotnica, Vladicin Han ve Gadzin Han'da da seller nedeniyle OHAL ilan edildi.

10 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemediği açıklandı.

Sırbistan İtfaiyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü, özellikle tarım alanlarında büyük hasar meydana geldiği söylendi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, bu sabah yağışın etkisini yitirmesiyle durumun kontrol alındığı ve nehirlerdeki yüksek su seviyesinin çekilmeye başladığı açıkladı.

Ayrıca Sırbistan Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Lim Nehri'nin debisinin yükselme eğiliminde olduğu uyarısında bulunulurken, riskli 24 saat boyunca arama ve kurtarma ekiplerinin hazır tutulacağı söylendi.