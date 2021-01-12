Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da bir binada yangın çıktı: 8 kişi ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki bir binada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yekaterinburg kentindeki 8 katlı binada yangın çıktığını açıkladı.
Binanın ikinci katında çıkan yangında, 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Bina sakinlerinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada 25 Mart 2020'de çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Rusya
Sıradaki Haber
ABD'de denizayısının üzerine 'Trump' yazdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz