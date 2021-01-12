Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de denizayısının üzerine 'Trump' yazdılar
ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne Trump yazılması, yetkilileri harekete geçirdi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu.
Olayı araştıran yetkililer, hayvana zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu açıkladı.
Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin, denizayısının toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.
Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma açılırken, ayrıca bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı söylendi.
Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği açıklandı.
2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
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