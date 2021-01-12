Olayı araştıran yetkililer, hayvana zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu açıkladı.

Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin, denizayısının toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, ayrıca bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı söylendi.

Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği açıklandı.

2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.