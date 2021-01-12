Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 45 bin 235, Kadarif eyaletindeki Şehir 8 geçiş noktasından da 18 bin 669 sığınmacı Sudan'a gigriş yaptı.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım’da ele geçirmişti.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

