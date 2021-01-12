Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a yaklaşık 64 bin kişi sığındı
Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 63 bin 904'e ulaştı.
Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 45 bin 235, Kadarif eyaletindeki Şehir 8 geçiş noktasından da 18 bin 669 sığınmacı Sudan'a gigriş yaptı.
Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor
Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.
Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım’da ele geçirmişti.
Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.
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