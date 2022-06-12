Just Justice adlı sivil toplum örgütü tarafından açılan dava sonucunda, yasaklama kararı, hayvanlara kötü muamele yapılması sebebiyle alındı.

Dava yargıcı Jonathan Bass, alınan karar sayesinde boğa güreşleri sebebiyle hayvanların zalimce muamele görmesine, acı çekmesine ve haksızca öldürülmesine karşı koyma yetkisi kazandığını belirtti.

La Plaza Mexico Arenası yönetimi ise karardan sonra yaptığı açıklamada, boğa güreşinin Meksika gelenek ve göreneklerinin bir parçası olduğunu iddia ederek sözde toplum yararına olan bu geleneği savunmak için tüm yasal yolları deneyeceklerini vurguladı.

Arenada, boğa güreşi dışındaki tüm etkinlikler devam edecek.

La Plaza Mexico yönetiminin alınan karara itiraz etmek için 10 gün süresi bulunuyor.

Meksika’da daha önce Sonora, Guerrero, Coahuila ve Quintana Roo eyaletlerinde boğa güreşi etkinlikleri yasaklanmıştı.