Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, orman yangınlarının sürdüğü New Mexico'yu ziyaret etti
[Fotoğraf: AFP]
ABD Başkanı Joe Biden, eyalet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan New Mexico'yi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.
ABD Başkanı Joe Biden, New Mexico eyaletinin Santa Fe kentini ziyaret ederek, eyalette süren yangınları değerlendirdi.
Yangını söndürme çalışmalarına ilişkin federal ve eyalet yetkililerinden bilgi alan Biden, iklim değişikliği sürdüğü müddetçe orman yangınlarının da kuvvetleneceğini belirterek, bununla mücadele edilmesi gerektiği mesajını verdi.
[Fotoğraf: AFP]
Biden, federal hükümet olarak da eyalete gereken yardımları vermeye hazır olduklarını söyledi.
İklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji konusunda gereken adımları attıklarını vurgulayan Biden, "Bu arada rüzgar türbinleri kansere yol açmıyor" dedi.
Etiketler: ABD Joe Biden Yangın Orman Yangını
Son Haberler
- 05:20
- 04:30
- 04:12
- 03:28
- 03:07
Sıradaki Haber
Türkiye ile Mali arasındaki ticaret hacmindeki hedef 500 milyon dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz