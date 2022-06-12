Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 02:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de "Türk Sanat Müziği" rüzgarı esti
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Sanat Müziği ziyafeti vardı. Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerinin seslendirildiği konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti, Türk Müziği Korosu, yaz konserinde sahne aldı.
Kültür Bakanlığı sanatçısı ve bestekar Suat Sancar yönetimindeki koro Türk müziğinin unutulmayan eserlerini seslendirdi.
Koro, seçilen ve icra edilen eserlerle dinleyicilerin takdirini kazandı.
[Fotoğraf: AA]
Londra'daki Türk müzik ziyafetine büyük ilgi
Konserde piyanist Lara Melda konuk sanatçı olarak yer aldı.
Türk Sanat Müziği ziyafetine Londra'daki müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecenin sonunda büyük takdir toplayan koro dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Etiketler: İngiltere
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