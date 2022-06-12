Norveç hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal ettiği bölgelerden gelen gıda maddeleri üretim yeriyle işaretlenmelidir." denildi.

Açıklamada, etiketlerde yasa dışı yerleşim yerlerinde üretildiğine dair ibarenin kullanılması gerektiği vurgusu yapıldı.

İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki yasa dışı yerleşimlerden gelen gıdaların ayrı olarak etiketlenmesi gerekliliğinin, tüketicilerin, gıdaların menşesi hakkında etiketlemedeki eksiklikten dolayı yanlış yönlendirilmesini engelleyeceği kaydedildi.

İsrail'den kınama

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Norveç hükümetinin kararının kınandığı belirtildi.

Norveç, İsrail'in işgal ettiği Golan, Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria'daki yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı buluyor.

Avrupa Adalet Divanı, İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetti.